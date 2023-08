Previsão do tempo: máxima deve ser de 35ºC na região de Osasco...

As temperaturas subiram nesta semana de inverno que mais parecem verão nas cidades de Osasco e região, e a previsão do tempo indica que calor continue nesta quarta-feira (23/08) de sol com algumas nuvens, mas sem chuva.

Confira como ficam as temperaturas hoje:

Osasco

Mínima: 19ºC

Máxima: 35ºC

Carapicuíba

Mínima: 18ºC

Máxima: 34ºC

Barueri

Mínima: 19ºC

Máxima: 35ºC

Com informações do Climatempo