Previsão do tempo: sexta-feira (10/06) nublada e com chuva a qualquer hora

A previsão do tempo para esta sexta-feira (10/06) é de céu nublado e com possibilidade de chuva a qualquer hora nas cidades da região, segundo o Clima Tempo.

A temperatura não sobe e o sol tenta aparecer, mas a noite as nuvens aumentam e as pancadas de chuva podem vir fortes. E no final de semana também não deve esquentar.

Veja como ficam as temperaturas nessa sexta (10/06) na região:

Osasco

Mínima: 15°C

Máxima: 22°C

Barueri

Mínima: 14°C

Máxima: 22°C

Carapicuíba

Mínima: 14°C

Máxima: 21°C