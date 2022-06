Previsão do tempo: sol aparece entre nuvens na região hoje (07/06), terça-feira

A previsão do tempo para hoje (07/06), terça-feira, indica que o dia será parecido com o de ontem em toda a região, em que o sol aparece, mas permanece entre as nuvens. Segundo o Clima Tempo, a temperatura máxima será de 27°C em cidades como Osasco e Barueri.

publicidade

Confira a previsão do tempo hoje (07/06) em Osasco

O dia em Osasco começa ensolarado e as nuvens vão aumentando no decorrer da tarde. Pode chuviscar durante a noite. A mínima em Osasco será de 16°C e a máxima de 27°C.

Previsão do tempo em Barueri hoje

Em Barueri, a máxima será de 27°C e a mínima de 16°C. A terça-feira será de sol entre as nuvens e com possibilidade de chuvisco à noite.

publicidade

Carapicuíba

Já na cidade de Carapicuíba, a mínima será de 15°C e a temperatura máxima de 26°C. O sol também aparece entre as nuvens, que aumentam ao longo do dia. Há possibilidade de garoar durante a noite.

Com informações do Clima Tempo