Primeira ciclovia de longa distância em rodovia no Brasil vai passar pela região

O projeto da primeira ciclovia de longa distância em rodovia no Brasil, lançado nessa quinta-feira, 10, pelo governo do Estado, vai contemplar a região oeste de São Paulo.

A Ciclovia dos Bandeirantes, na Rodovia dos Bandeirantes, ligará a capital paulista ao recém-lançado Distrito Turístico Serra Azul, em Itupeva, passando pela cidade de Cajamar.

Com aproximadamente 57 quilômetros de extensão, a nova ciclovia será construída pela concessionária CCR AutoBan, integrante do Programa de Concessões Rodoviárias, sob regulação da ARTESP – Agência de Transporte do Estado de São Paulo.

Segundo o governo, o objetivo é melhorar a mobilidade entre a Região Metropolitana de São Paulo, Região Metropolitana de Jundiaí e demais municípios às margens das rodovias Bandeirantes e Anhanguera, como Cajamar e Santana de Parnaíba, permitindo a utilização – com melhores condições de segurança – da bicicleta em deslocamentos de trabalho, esporte, lazer e turismo.