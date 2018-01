Primeira parcela do IPTU 2018 de Cotia vence dia 20

A primeira parcela do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU 2018) de Cotia vence no dia 20/01/2018; todas as parcelas vencerão no mesmo dia de cada mês subsequente. Dia 20/01 também é a data limite para o pagamento da cota única, com 10% de desconto no valor do tributo.

De acordo com a Secretaria da Fazenda o número de parcelas para cada contribuinte varia de acordo com o valor do imposto para o seu imóvel, já que no caso de contribuinte Pessoa Física, a parcela não pode ser inferior a R$ 50 e, para Pessoa Jurídica, R$ 100. Com isso, se o IPTU de um imóvel residencial é de R$ 300, por exemplo, o contribuinte poderá pagar em seis parcelas de R$ 50. Há casos em que o imposto poderá ser parcelado em 12 vezes.

A Prefeitura de Cotia já começou a enviar os carnês pelos Correios, mas caso o contribuinte não receba, poderá retirar o boleto online no site da Prefeitura de Cotia (www.cotia.sp.gov.br), acessar o link “Cidadão Online” ou, ainda, comparecer ao Centro Integrado Tributário (CIT) – antigo Centro Bancário Municipal.

O pagamento pode ser feito em qualquer agência bancária, lotéricas e Internet banking até a data do vencimento. Após o vencimento, o contribuinte deve atualizar o boleto no site da prefeitura ou no CIT.

Para alguns contribuintes, no entanto, a cobrança do imposto foi feita via Documento de Arrecadação Municipal (DAM), já que os dados do proprietário estão desatualizados e a prefeitura utilizou apenas o número da inscrição cadastral do imóvel para enviar o boleto. Para estes casos, o pagamento só poderá ser feito em agências da Caixa Econômica Federal e em lotéricas.

Anistia para tributos atrasados:

A Prefeitura de Cotia prorrogou até o dia 31/01/2018 o prazo de adesão ao Sistema de Parcelamento de Débitos (SPDC) lançado no início de novembro de 2017.

A anistia beneficia os contribuintes com débitos de IPTU, ISS e outros impostos com a redução de juros e multas, mas é preciso estar adimplente no exercício de 2017 junto à Secretaria da Fazenda.

O SPDC prevê o parcelamento da dívida em até 48 vezes para débitos com vencimentos até 31/12/2016. Quem optar por quitar a dívida em única parcela, terá redução de 95% do valor de multas e juros; em até seis vezes, a redução será de 85%; de sete a 12 vezes, redução de 75%; de 13 a 24 parcelas, redução de 65%; de 25 a 36 parcelas, 55% e, de 37 a 48 parcelas, a redução será de 50% no valor da dívida.

Para aderir ao Programa de Parcelamento de Débitos de Cotia o contribuinte deve procurar o Centro Integrado Tributário, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.