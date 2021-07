Primeira parte da trilogia de terror “Rua do Medo” já está disponível na Netflix

A primeira parte da trilogia Rua do Medo jé chegou ao catálogo da Netflix. A produção baseada na série de livros de mesmo nome é dirigida por Leigh Janiak e faz várias referências a grandes sucessos de terror, como Pânico, Sexta-Feira 13 e O Massacre da Serra Elétrica.

No longa, um grupo de adolescentes é perseguido por um assassino mascarado em 1994, na cidade de Shadyside, Ohio. Quando começam a investigar as mortes, eles descobrem que não são as primeiras vítimas do psicopata e que a cidade tem uma longa história de assassinatos brutais.

O elenco da primeira parte tem nomes como Kiana Madeira, Olivia Scott Welch, Benjamin Flores Jr e Maya Hawke, atriz de Stranger Things. A saga continua com “Rua do Medo: 1978 – Parte 2”, que tem estreia marcada para quinta-feira (8).

