Primeiro cemitério vertical biosseguro da região será em Itapevi e deve ser entregue em 2022

O novo cemitério de Itapevi está com 50% das obras concluídas e deve ser entregue no primeiro semestre de 2022. Localizado na Cohab, o Memorial Parque Itapevi, será o primeiro cemitério vertical 100% biosseguro do estado de São Paulo.

A estrutura de concreto armado do equipamento já está na etapa final de conclusão, segundo a Prefeitura. Também estão em execução a colocação do piso intertravado das ruas internas e das quadras, a preparação das calçadas e instalações elétricas e hidráulicas, assim como o tratamento do concreto aparente das paredes do velório.

Outra etapa da obra que teve início é a implantação das gavetas biosseguras, que são peças únicas, sem emendas, produzidas em fibra de vidro e resina de garrafas pet. Elas não possuem poro, o que impede vazamento dos líquidos e gases para o espaço de circulação em áreas externas. Há, ainda, dispositivos que permitem a troca gasosa em todas as gavetas, fornecendo as condições necessárias para a decomposição.

Este sistema permite um sepultamento mais seguro ambientalmente, já que não contamina o ar, o solo ou o lençol freático e reduz o nível de enxofre lançado no ar.

Outra vantagem do cemitério vertical é a otimização do espaço: a proporção é de um túmulo convencional para cada sete sepulturas verticais. O novo modelo também permite um sepultamento mais rápido, concluído em apenas dez minutos, enquanto no modo convencional, são utilizados cerca de 55 minutos.

Capacidade para 5 mil gavetas

O Memorial Parque terá capacidade para 5 mil gavetas, que serão distribuídas em sete andares. O sistema rotativo resolve a necessidade de novas sepulturas com o passar do tempo, pois os corpos permanecem nas gavetas por três anos em um processo de decomposição, sendo direcionados posteriormente para um ossário com identificação do sepultado.

De acordo com a administração pública, o novo cemitério será utilizado para os novos sepultamentos e o atual, no Jardim Julieta, que já está no limite da sua capacidade, terá sua manutenção garantida, mas sem novos sepultamentos, na parte pública.

Cemitério vertical de Itapevi terá tecnologia para transmissão de velórios online

As salas de velório do Memorial Parque estarão equipadas com tecnologia para transmissão ao vivo das cerimônias de despedida. A ação permitirá que parentes e amigos de todo mundo possam participar ao mesmo tempo da última homenagem ao falecido.

