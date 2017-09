Primeiro curso de Medicina de Osasco tem aula inaugural

No dia 5, terça-feira, os alunos do primeiro curso de Medicina de Osasco participaram da aula inaugural no campus da Uninove no município. Na ocasião, o secretário municipal de Saúde, José Carlos Vido, representando o prefeito Rogério Lins, deu as boas vindas aos 70 alunos da primeira turma.

“Essa cidade tem na sua essência o desafio e a nossa rede de saúde está a disposição de vocês para fazerem residência médica, assim como Osasco os recebe de braços abertos. Deixo aqui o abraço do prefeito Rogério Lins que deseja sucesso a todos”, disse o secretário.

O coordenador do curso de Medicina, Miguel Teixeira, salientou o perfil do curso, voltado às necessidades básicas da população e na formação de um profissional humanizado, preocupado com a saúde pública.

“Queremos formar médicos que interajam com as pessoas com foco na atenção básica para que possam atuar na rede de saúde municipal e contribuir com a cidade”.

Osasco foi uma das 37 cidades autorizadas pelo MEC a ter o curso de graduação em Medicina, e o prédio de 15 andares está instalado na região central da cidade, em frente ao Hospital Municipal Antonio Giglio, um dos locais onde os alunos terão aulas práticas e poderão fazer Residência Médica futuramente.