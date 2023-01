O primeiro dia do ano terá de sol com nuvens pela manhã. A temperatura aumenta e isso pode ocasionar as típicas pancadas de chuva de verão à tarde e à noite.

Veja como ficam as temperaturas no primeiro domingo (1°) do ano.

Osasco

Mínima: 19°C

Máxima: 31°C

Barueri

Mínima: 19°C

Máxima: 31°C

Carapicuíba

Mínima: 18°C

Máxima: 30°C

*Com informações do Climatempo