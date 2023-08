01A terça-feira (1º) será mais um dia de sol e calor. O céu fica com nuvens, mas não chove. Umidade despenca à tarde.

Saiba aqui como ficam as temperaturas no primeiro dia do mês.

Osasco

Mínima: 15ºC

Máxima: 27°C

Barueri

Mínima: 15ºC

Máxima: 27°C

Carapicuíba

Mínima: 14ºC

Máxima: 26°C

*Com informações do Climatempo.