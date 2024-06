Primeiro dia do inverno será de céu aberto e sol na região

O dia 20 de junho marca o início do inverno no hemisfério sul, e a região terá um primeiro dia da nova estação marcado por tempo firme e ensolarado. De acordo com a previsão do Climatempo, esta quinta-feira será de céu aberto e sem nuvens.

As condições serão típicas de um dia de inverno seco na região, com sol predominando durante todo o período. À noite, o cenário se manterá com poucas ou nenhuma nuvem.

A ausência de nebulosidade e chuvas promete um início de estação dentro do padrão esperado para o outono/inverno, conhecido por seus períodos de estiagem.

Osasco

Mínima: 14°C

Máxima: 29°C

Barueri

Mínima: 12°C

Máxima: 28°C

Carapicuíba

Mínima: 13°C

Máxima: 28°C