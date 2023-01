Primeiro festival de música de Itapevi agita Parque da Cidade dia 12

A cidade de Itapevi recebe no dia 12 de fevereiro um festival de música inédito, das 14h às 22h. O evento, que faz parte da programação especial de aniversário do município será realizado no Parque da Cidade.

O público poderá curtir o som de artistas e bandas locais de rock, forró, MPB, samba, rap, trap, entre outros segmentos. A entrada é gratuita.

O primeiro festival de música de Itapevi contará ainda com uma praça de alimentação, com food trucks, chopp artesanal, hambúrgueres, doces e outras delícias. O público paga o que consumir.

No mesmo dia, às 9h, a cidade recebe ainda o 6º Encontro de Carros Antigos, na frente do Parque da Cidade.

Confira abaixo a programação completa do festival:

14h – Nicolazx (Trap)

14h10 – SSNTSX (Trap)

14h20 – Sagal (Trap)

14h30 – Real Mathe (Trap)

14h40 – Luta Diária (Rap)

15h – MC Rabisco (Rap)

15h20 – Raul e os Pirilampos (Forró)

16h – Garcia Real (Rock)

16h30 – Eletrofolk (Rock)

17h – Joyce Cosmo (MPB)

17h20 – Sorriso Nogueira (Rap/ Hip Hop)

18h – Adson e Adriel (Piseiro)

18h40 – Dablio & Henrique (Sertanejo)

19h20 – Fizart (Samba)

20h – Senhores do Samba (Samba)

20h40 – Pabllo Vittar – Cover (Pop)

21h40 – André Vaqueiro (Vaqueiro)