Primeiro hospital veterinário municipal de Taboão da Serra será entregue neste sábado, 29

Será entregue neste sábado (29), às 15h, o primeiro Hospital Veterinário Municipal de Taboão da Serra. O equipamento, que foi nomeado como Bob, está localizado na rua Victor Campisi, 255, no Parque Industrial das Oliveiras.

Além da solenidade de inauguração, haverá diversas atividades, como pintura facial infantil e confecção de plaquinhas de identificação para pets. Neste dia, o Centro de Controle de Zoonoses, situado em frente ao novo hospital veterinário, aplicará vacinas antirrábicas em doses limitadas, cadastro para castração de cães e gatos, orientações sobre o combate à dengue e mais serviços.

“Esse espaço será fundamental para o atendimento de cães e gatos com dignidade, principalmente, para os munícipes de baixa renda que não têm condições de pagar por atendimento em clínica ou hospital veterinário particular. A expectativa é que sejam realizados mais de 3.600 atendimentos por mês, entre consultas, cirurgias, procedimentos e exames”, declara o prefeito de Taboão da Serra, Aprígio.

O Hospital Veterinário Público Municipal Bob está vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Habitação e Meio Ambiente (SDUHMA), e será operado pela Sociedade Paulista de Medicina Veterinária, entidade contratada pela Prefeitura de Taboão da Serra por meio de chamamento público.

Estrutura e funcionamento do hospital veterinário

Em uma área total construída de 664 m², o Hospital Veterinário Público Municipal Bob iniciará os atendimentos na segunda-feira, dia 1º de julho, e funcionará de segunda a sábado, das 8h às 17h, mediante distribuição de senhas.

O equipamento público será destinado ao atendimento de cães e gatos de tutores residentes do município com baixa renda, e animais que tenham sido resgatados ou acolhidos pela Prefeitura ou por entidades parceiras de proteção animal, sendo necessário apresentar documento oficial com foto e CPF, além de comprovante de residência de Taboão da Serra.

Inicialmente serão distribuídas 20 senhas por dia. No entanto, em casos emergenciais, os pets serão atendidos conforme chegada e por diretrizes de priorização definidos em triagem.

O Hospital Veterinário BOB ofertará consultas em clínica geral e emergenciais, ortopedia veterinária, além de realizar cirurgias, exames de Raio X, Ultrassonografia e exames laboratoriais.

Erguido por meio do chamado Relatório de Impacto de Vizinhança (RIV), o espaço conta com salas de espera, ambulatórios, área de enfermagem, de infectologia e pós-cirúrgico distintos para cães e gatos, quatro consultórios, duas salas de cirurgias, farmácia, salas de raio-x, ultrassom e de laudos, banheiros, além de um cantinho para despedidas.