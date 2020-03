Primeiro lote de vacina contra gripe acaba em Santana de Parnaíba

A Prefeitura de Santana de Parnaíba informou que o primeiro lote de vacinas do combate à gripe chegou ao fim na manhã desta segunda-feira (23). Neste primeiro dia de vacinação, 2.700 pessoas foram vacinadas no município.

Em vídeo postado na página da Prefeitura no Facebook, o prefeito Elvis Cezar, pede a compreensão dos munícipes e diz que já solicitou ao governo do estado novos lotes da vacina que imuniza a população do vírus H1N1. “Infelizmente, as nossas vacinas acabaram. Peço desculpa a todos. Por favor, esperem a comunicação para a chamada de um novo processo de vacinação. Já fizemos o pedido das vacinas para o estado, que está trabalhando muito”.

Até o final do dia, a Prefeitura deve anunciar se terá novas doses para dar continuidade à vacinação dos idosos a partir desta terça. “Concluímos a vacinação de 2.700 pessoas hoje, de forma organizada, sem aglomeração de pessoas e vamos aguardar o comunicado da secretaria de saúde estadual de quando chegarão as novas vacinas”.