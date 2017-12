Primeiro veículo brasileiro que usa inteligência virtual chega em 2018

Os brasileiros vão contar com um veículo que usa inteligência virtual em fevereiro de 2018, o Volkswagen Virtus.

O sedã médio está prestes a chegar às concessionárias brasileiras. Com data marcada para fevereiro, o Volkswagen Virtus será o primeiro automóvel do Brasil com recursos baseados em inteligência virtual.

O que o Volkswagen Virtus oferece Para atrair ainda mais os brasileiros, o Volkswagen Virtus oferecerá o manual cognitivo. Ele usa a plataforma IBM Watson, um sistema que responde aos motoristas questões relacionadas ao veículo. Entre elas, todas as informações que constam no manual.

Como funciona a tecnologia de inteligência virtual do Virtus

O veículo virá com um aplicativo que conta com a tecnologia do Watson, o Meu Volkswagen. Esta responderá as questões sobre o sedã, tanto em português como em espanhol.

A tecnologia conta com um recurso que entende a linguagem natural. Os motoristas também podem consultar a inteligência virtual do veículo através de escrita, fotografia ou voz. Além disso, todo o conteúdo fica hospedado na nuvem.

Essa é uma tecnologia que visa ajudar os proprietários a terem informações sobre seu carro, como por exemplo, o passo a passo para instalar a cadeirinha de criança.

E para ter acesso a todos esses benefícios que o Virtus traz, o motorista só precisa baixar o aplicativo, que é disponibilizado gratuitamente nas plataformas Android e iOS. E, após baixar, é só registrar de graça para que a Volkswagen envie a identificação que ficará vinculada ao chassi do veículo, onde o proprietário poderá levá-la em qualquer outro Volkswagen que tiver, futuramente.

O assistente inteligente do Virtus funciona 100%?

O assistente foi desenvolvido para não deixar o cliente sem resposta. Caso ele não encontre as informações que o motorista precise e não consiga responder a questão, ele encaminhará a mesma para a Central de Relacionamento com o Cliente da Volkswagen. Esse é mais um conteúdo extra, baseado nas perguntas mais frequentes realizadas por clientes da Volkswagen à CRC.

O aplicativo visa oferecer maior interação com o cliente, ou seja, de outro nível, atendendo-o de forma mais próxima e pessoal.

Através do aplicativo, é possível programar números para chamadas automáticas, caso o motorista esteja em uma situação de emergência. Também é possível realizar um agendamento de revisão do automóvel com a concessionária que desejar.

