Primeiros clientes vão ganhar voucher de R$ 10 na inauguração de farmácia em Osasco

A Poupafarma, uma das maiores redes de farmácias do estado vai transferir a unidade que funciona há cerca de 9 anos no Jardim Santo Antonio, em Osasco, para a Avenida Presidente Costa e Silva, 273, no Helena Maria. A nova loja será inaugurada nesta sexta-feira (6), a partir das 9h.

Os primeiros 500 clientes da unidade vão ganhar um voucher de R$ 10,00 para descontos em produtos de higiene e beleza, segundo a empresa. Além disso, haverá uma vasta lista de genéricos e similares com até 90% de desconto.

A nova unidade da Poupafarma em Osasco possui 200 metros quadrados, com estacionamento gratuito, e é credenciada ao Programa Farmácia Popular, garantindo, assim, por meio do programa medicamentos gratuitos para asma, hipertensão, diabetes e outros de uso essencial com preço reduzido.

Marcelo Mendes, diretor de Operações e Marketing da Poupafarma, diz que a nova unidade é “uma loja diferenciada, mais ampla e moderna, para oferecer conforto, qualidade e proporcionar experiências individualizadas de atendimento”.

A farmácia conta com mais de 11 mil itens, entre medicamentos, higiene pessoal, beleza, maquilagem, nutrição, além de dermocosméticos. E, em breve, os clientes também terão à disposição serviços farmacêuticos gratuitos, como aferição de pressão arterial e glicemia, que serão realizados em uma sala especial.

“Queremos que a Poupafarma seja referência de prevenção e saúde para a cidade de Osasco e que nossos clientes se sintam acolhidos sempre que precisarem esclarecer dúvidas relativas a medicamentos e sua eficácia”, afirma Mendes.

O público que for conhecer a unidade nesta sexta e sábado, 6 e 7 de março, terão ainda à disposição uma Quick Massagem ou picolé e pipoca para a criançada.

No sábado, para despedir-se do Carnaval, o segundo dia de inauguração contará com integrantes da escola de samba Tom Maior, da capital paulista.

Serviço

Inauguração da nova unidade da Poupafarma em Osasco:

Sexta-feira, 6 de março, a partir das 9h / Os primeiros 500 clientes ganharão um voucher de R$ 10,00 para descontos em produtos de higiene e beleza

Endereço: avenida Presidente Costa e Silva, 273, Helena Maria