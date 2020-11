Principais avenidas da zona Norte de Osasco recebem novo asfalto

O programa Asfalto Novo chegou em mais três das principais vias da zona Norte de Osasco. Nesta etapa, tem sido recapeadas as avenidas Brasil, Presidente Kennedy, que liga os bairros Rochdale e Jardim Piratininga, e Presidente Médice, entre o Jardim Mutinga e o Baronesa.

A ação prevê o recapeamento de mais de 87 mil metros de ruas e avenidas na zona Norte e mais de 31 mil metros de vias na zona Sul da cidade nesta etapa. No ano passado, o programa Asfalto Novo recapeou mais de 100 quilômetros de vias em Osasco.

As obras nas avenidas Presidente Kennedy e Brasil já estão quase concluídas. Já foram feitos os serviços de fresa e faltam apenas a pavimentação de pequenos trechos. A Avenida Getúlio Vargas, entre o Piratininga e o IAPI, também será contemplada.

Na Presidente Médice, a fresa é realizada à noite para não prejudicar o trânsito. A previsão é de que as obras fiquem prontas nos próximos dias. Na etapa seguinte será refeita a sinalização de solo.

Outra avenida da zona Norte, a Cruzeiro do Sul, no Rochdale, recebeu novo recapeamento no mês passado. No mesmo bairro também serão contempladas as ruas Agudos, Anhembi, Americana, Belo Horizonte, Curitiba, Ceará, Flor de Maio, Francisco Rocha Macedo, João Kaufman, Pernambuco e Porto Alegre.

Outros bairros da zona Norte, como Jardim Elvira, Vila Menck, Ayrosa e Helena Maria e também a zona Sul, entre eles, Conceição, Jardim Roberto, Novo Osasco, Belmonte e São Vitor também receberão melhorias na pavimentação.

Iluminação de LED em Osasco

Além do programa Asfalto Novo, a Prefeitura também dá seguimento na cidade ao Programa Cidade Iluminada, que prevê a substituição de lâmpadas de vapor de sódio por luminárias de LED, que consomem menos energia.

Está prevista a implantação de mais de 27 mil novas luminárias nos próximos meses, o que elevará para 90% o total de lâmpadas com esta tecnologia na cidade, de acordo com a administração municipal. Do total de novas lâmpadas, 2.500 são decorativas a serem instaladas em praças e parques.

