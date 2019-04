“Prioridade absoluta”, diz secretário de Justiça sobre novo Fórum de Carapicuíba

Durante a inauguração do novo prédio do Fórum de Barueri, na manhã desta quinta-feira (25), o secretário de Estado da Justiça, Paulo Dimas Mascaretti, declarou que a construção do novo Fórum de Carapicuíba “é uma prioridade absoluta”.

“Cuidar desse fórum de Carapicuíba é uma prioridade”, declarou Paulo Dimas Mascaretti, que é ex-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP). “Quando deixei a presidência do TJ, nós tínhamos planos para a construção imediata desse fórum. Agora, como secretário de Justiça, vamos trabalhar para que se concretize. Essa é uma situação emergencial”, destacou.

De acordo com o presidente da Associação Paulista dos Técnicos Judiciários (Apatej), Mario José Mariano, o Marinho, a situação do Fórum de Carapicuíba é realmente urgente. Ele lembra que a atual estrutura é precária e não dá mais conta das demandas. “Há alguns anos esse Fórum quase foi transferido para Osasco por falta de segurança”.



Projeto

Para o secretário de Justiça, o ideal é que os próximos prédios dos Fóruns do estado sejam modulares: mais fáceis de construir, com manutenção mais barata e possibilidade de ampliação. “Os projetos antigos tinham custo elevado e eram muito demorados para terminar”.