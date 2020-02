Pró-Sangue incentiva doação às vésperas do carnaval

O carnaval é um período crítico para os hemocentros do Estado em razão da queda na coleta durante o feriado. Para deixar os estoques abastecidos, a Fundação Pró-Sangue, vinculada à Secretaria de Estado da Saúde, dá início à tradicional campanha de convocação dos candidatos antes do carnaval. A Fundação faz um apelo para que a população doe sangue antes de cair na folia.

Atualmente, os estoques estão em níveis críticos sobretudo para os fatores do tipo O-, O+ e B-. Para quem puder participar, a dica é conferir antes os pré-requisitos de doação, disponíveis no site da Pró-Sangue. Há situações “pós-férias” que podem se apresentar como impedimento temporário, a exemplo das viagens para certos países, estados ou cidades.

Para doar sangue basta estar em boas condições de saúde e alimentado, ter entre 16 e 69 anos (para menores de idade, consultar site da Pró-Sangue), pesar mais de 50 kg e levar documento de identidade original com foto recente, que permita a identificação do candidato.

Vale lembrar que é bom evitar alimentos gordurosos nas 4 horas que antecedem à doação e, no caso de bebidas alcoólicas, 12 horas antes. Se a pessoa estiver com gripe ou resfriado, não deve doar temporariamente. Mesmo que tenha se recuperado, deve aguardar uma semana para que esteja novamente apta à doação.

Eventualmente, outros impedimentos poderão ser identificados durante a entrevista de triagem, no dia da doação. Para tanto, basta acessar o site da Pró-Sangue e consultar os pré-requisitos básicos para doar. Como dica, a sugestão é doar durante a semana, de segunda a sexta, pois o tempo de espera no atendimento é menor.

Para horário de funcionamento dos demais postos de coleta acesse www.prosangue.sp.gov.br ou ligue para o Alô Pró-Sangue (11 4573-7800).

Quem decidir doar durante o feriado, é sempre bom consultar o horário dos postos. Vale reforçar que a Pró-Sangue atenderá durante o período carnavalesco, mas as unidades funcionarão em esquema de plantão, com turnos diferenciados. Segue abaixo a grade de atendimento do período.

Atendimento das unidades de coleta durante o carnaval

Segunda-feira (24) // Posto Clínicas: das 8h às 17 h // Posto Barueri: a definir // Posto Dante: fechado // Posto Mandaqui: das 8h às 16h30 // Posto Osasco: das 8h às 16h30 // Posto Stella Maris: das 8h às 16h

Terça-feira (25) – feriado // Posto Clínicas: das 8h às 17h // Posto Barueri: fechado // Posto Dante: fechado // Posto Mandaqui: fechado // Posto Osasco: fechado // Posto Stella Maris: fechado

Quarta-feira (26) – Quarta-feira de Cinzas // Posto Clínicas: das 8h às 17h // Posto Barueri: a definir // Posto Dante: fechado // Posto Mandaqui: das 13 às 16h30 // Posto Osasco: das 13h às 16h30 // Posto Stella Maris: das 8h às 16h