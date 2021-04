“Probleminha” no cartão: moradora de Alphaville é acusada de dar calotes em vários comércios

Uma moradora de Alphaville, bairro nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba, é acusada de aplicar golpes em diversos estabelecimentos comerciais locais e da Granja Viana, outro bairro de alto padrão, em Cotia.

Salões de beleza, adegas e churrascarias, spas, restaurantes e pet shops acusam a modelo fitness e fisiculturista Andréa Luciana de calotes e golpes. A moradora de Alphaville responde a pelo menos 11 inquéritos policiais por estelionato, segundo reportagem da Record TV.

A dona de uma pet shop no qual Andréa Luciana levava seus cães para banho e tosa frequentemente diz que ela acumulou no estabelecimento uma dívida de quase R$ 10 mil. Na hora do pagamento mensal, a cliente tentou passar um cartão de crédito vencido. Na sequência, enviou via WhatsApp para a dona da empresa supostos comprovantes falsos de pagamento, além de passar a questionar o valor da dívida.

Em um restaurante de comida japonesa, a moradora de Alphaville acumulou 25 pedidos de comida sem pagar. Ela enviava comprovantes falsos de transferências bancárias aos responsáveis pelo estabelecimento. Após os calotes serem descobertos, Luciana deixou de atendê-los.

Em outros comércios, ela disse que havia tido um “probleminha” com o cartão de crédito e que faria uma transferência bancária. Depois, enviou comprovantes falsos, acusam as vítimas. (Com informações da Record TV)

