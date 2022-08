Processo seletivo abre 16 vagas para médicos em Itapevi

A Prefeitura de Itapevi abre nesta quarta-feira (31) as inscrições para um processo seletivo que visa preencher 16 vagas na área da Saúde. São 12 oportunidades para ginecologista e quatro para pediatras.

Para médico ginecologista é preciso ter ensino superior completo em medicina com especialização na área e registro no órgão fiscalizador da profissão (CRM). Já para médico pediatra UBS é exigido nível superior, comprovante de experiência de dois anos em pediatria ou título de especialista/residência em pediatria e registro no órgão fiscalizador da profissão (CRM).

O salário é de R$53,79 por hora trabalhada, mais gratificação de até 80%. A jornada de trabalho pode variar entre 20 e 40 horas por semana.

Os interessados devem se inscrever por meio do formulário https://forms.gle/q5tt4YUiTFoQgXXd8, onde precisam anexar a documentação exigida. Deverão ser entregues ficha de inscrição preenchida e assinada; documento de identidade (RG) e CPF.

As inscrições vão até o dia 7 de setembro. O processo seletivo será feito por meio de análise de currículo, títulos e experiência profissional. O resultado será divulgado no dia 16 de setembro, no Diário Oficial, no portal www.itapevi.sp.gov.br.

Mais oportunidades em Itapevi

Além deste, a Prefeitura de Itapevi está com as inscrições abertas em outros dois processos seletivos, que visam contratar 43 novos médicos. As oportunidades são para Médico Clínico UBS – Unidade Básica de Saúde (15), Médico Ginecologista (12), Médico Pediatra UBS (4) e Médico Urgência e Emergência SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (6). Os selecionados nestes editais serão contatados no início deste mês de setembro.