Processo seletivo com 930 vagas recebe currículos pela internet até esta quarta-feira (12)

O Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo (Cate), da Prefeitura de São Paulo, está com 930 vagas em diversas áreas como serviços e comércio.

Para participar do processo seletivo é necessário se cadastrar pelo site www.bit.ly/vagacate até esta quarta-feira, 12, às 14h, selecionando a vaga de acordo com o perfil profissional.

Ao final do formulário é necessário anexar um currículo atualizado, preferencialmente, no formato PDF. As equipes do Cate farão a pré-seleção e irão encaminhar os candidatos para as demais etapas do processo seletivo.

“Algumas pesquisas já apontam um aquecimento nas vendas do comércio com a retomada das atividades do setor, que podem gerar ainda mais oportunidades de emprego. As empresas estão buscando as equipes técnicas do Cate para disponibilizar as vagas e, seguindo os protocolos dos órgãos de saúde, já estamos voltando com as seleções presencias agendadas, um apoio a mais para as equipes de recursos humanos”, explica a secretária de Desenvolvimento Econômico, Aline Cardoso.

São 300 vagas para auxiliar de limpeza com experiência da área hospitalar. Os candidatos precisam ter o ensino fundamental completo – salário de R$ 1.200. O local de trabalho será na região central da capital.

Telemarketing

Para quem busca a área de telemarketing há 320 postos para a comercialização de produtos e também na área da cobrança. Parte das vagas não exige experiência na atividade e também podem ser desenvolvidas em casa para quem possui computador com conexão de internet. É necessário ter o ensino médio completo e os salários vão até R$ 1.051 para trabalhar na região central.

Para os profissionais com deficiência estão abertas vagas exclusivas para assistente de vendas, atendente de lojas, atendente de padaria, auxiliar administrativo, auxiliar de galvanização, confeiteiro, fiscal de loja, entre outras.