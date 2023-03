Processo seletivo em Barueri abre 12 vagas na policlínica do Engenho Novo

Um processo seletivo em Barueri visa preencher 12 vagas em diversas funções na Policlínica da Cruz Preta / Engenho Novo. As inscrições começam hoje e vão até sábado (25).

As oportunidades disponíveis são de: atendente (4 vagas), com salário de R$ 1.831,40 e jornada de 6 horas diárias; controlador de acesso (1), que paga R$ 2.390,40 e jornada de 7h20 horas por dia; técnico em radiologia (5) em escala 12×36 e remuneração de R$ 3.622,00; posso ajudar (1) com jornada de 6 horas diárias e salário de R$ 1.728,40; e técnico em enfermagem (1) que paga R$ 3.043,60 e jornada de 6 horas por dia.

A contratação será em regime CLT. Já o processo seletivo será realizado por meio do Instituto Brasileiro de Gestão Pública (Ibragesp). Os requisitos para preenchimento dos cargos estão no anexo 1 do edital. Leia aqui o edital.

O candidato deverá realizar sua inscrição impreterivelmente através do e-mail contato@ibragesp.org.br mediante o envio de currículo como documento anexo e colocando a vaga escolhida no assunto da mensagem. Haverá análise curricular, entrevista pessoal, prova técnica, entrega de documentos e realização de exames médicos.

A validade do processo seletivo é de 90 dias, podendo ser revalidado por igual período. “A partir de segunda-feira, dia 27, trabalharemos intensamente nas demais fases do processo seletivo”, revela Patrícia Lisboa Machado, diretora administrativa da Policlínica. “Nosso objetivo é que os novos colaboradores comecem a trabalhar no início de abril”, complementa.