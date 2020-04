Procon notifica distribuidora de gás e supermercado por preços abusivos em Carapicuíba

Uma distribuidora de gás e um supermercado foram notificados pelo Procon-SP por vender produtos com preços abusivos em Carapicuíba, nesta quarta-feira (22). Os comércios notificados deverão abaixar o valor dos itens cobrados com valores excessivos durante a pandemia do novo coronavírus (covid-19). Os nomes não foram divulgados.

A fiscalização nos comércios da cidade denunciados por consumidores foi feita por equipes da Fundação Procon-SP, acompanhada pelo diretor executivo Fernando Capez e pelo diretor adjunto Carlos Marera.

Desde do início da pandemia, os consumidores têm enfrentado problemas com o abuso de preços, principalmente do álcool em gel, do botijão de gás e até mesmo de alimentos como arroz, feijão e leite.

Para conter, o Procon-SP intensificou a fiscalização nos comércios em todo o estado. No período de um mês, as denúncias de preços abusivos tiveram um aumento de 742 %.

Ao relatar a cobrança de preços abusivos, o consumidor auxilia as equipes de fiscalização a combater essa prática e a aplicar as sanções previstas no Código de Defesa do Consumidor.

Quem se deparar com algum valor de produtos ou serviços relacionados ao coronavírus que considere abusivo, pode recorrer ao Procon-SP via internet (www.procon.sp.gov.br), aplicativo disponível para android e iOS ou via redes sociais, marcando @proconsp, indicando o endereço ou site do estabelecimento.

