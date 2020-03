Procon notifica três comércios de Itapevi por preços abusivos

Prefeitura e técnicos da Fundação Procon Itapevi realizaram, nesta quarta-feira (25), fiscalização e orientação a estabelecimentos comerciais para evitar cobranças de preços abusivos de itens procurados pela população neste período de pandemia do novo coronavírus (covid-19).

A operação resultou na notificação de três comércios pelo Procon. Os estabelecimentos terão oportunidade de apresentar suas justificativas.

Os agentes também apuraram denúncias feitas pelos consumidores referente a preços abusivos no comércio mediante reclamações recebidas via redes sociais e pelo e-mail da Ouvidoria Geral do Município.

As atividades de fiscalização continuarão de forma ininterrupta.

Publicidade

Denuncie

Para denunciar os preços abusivos de álcool em gel, máscaras e outros itens de proteção e higiene, além de alimentação em geral, a população pode entrar em contato com o Procon-SP via site ou por meio do telefone 151, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Também pode ser encaminhado para procon@itapevi.sp.gov.br.

A denúncia também pode ser feita pelas redes sociais, marque em postagens o Procon (@proconsp) com o nome e o endereço do local que está cobrando preços abusivos para posterior fiscalização.

As denúncias ainda podem ser feitas por meio da Ouvidoria Geral do Município. Por telefone o serviço está interrompido temporariamente devido à pandemia. O e-mail é ouvidoria@itapevi.sp.gov.br.

“A Prefeitura reforça a importância de que os comerciantes e empresários tenham transparência e harmonia das relações de consumo e adotem a boa fé para que o comércio coloque produtos com preços justos mesmo em tempos de crise”, diz a administração municipal.