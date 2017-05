A cerimônia de casamento é um momento inesquecível na vida de um casal. Na maioria das vezes é como realizar um sonho. Os preparativos envolvem uma série de providências. Infelizmente, em certas ocasiões tudo pode ser arruinado devido à má-fé dos prestadores de serviços que não cumprem o que foi combinado.

Para evitar momentos desagradáveis, é aconselhável se cercar de alguns cuidados.

O Manual do Noivos da Fundação Procon-SP dá dicas para os casais seguirem antes de assinar contratos com os servidores (leia aqui). Selecionamos algumas delas:

1 – Antes de fechar negócio, consulte os dados da empresa (CNPJ, razão social, endereços etc.) e sua situação junto à Receita Federal e Junta Comercial de São Paulo.Não contrate empresa que apresentem irregularidades nesses cadastros.

2 – Consulte o Cadastro de Reclamações Fundamentadas do Procon-SP. Nele, é possível consultar se o fornecedor teve reclamações registradas nos últimos cinco anos, a quantidade de queixas e o índice de soluções.

3 – Pesquise os preços das gráficas de impressão de convites, bem como as condições de pagamento e qualidade. É conveniente encomendar os serviços com bastante tempo de antecedência, pois se ocorrer erros há tempo de corrigi-los. Algumas gráficas possuem cadastros com modelos de convite, que são úteis para a escolha do papel, tipo de letra, envelope e outros detalhes.

A publicação ainda traz conselhos sobre a festa, escolha dos trajes de casamento, ateliê de costura e ajustes, transportes, contratação de serviços de música, fotos, imagens e outros detalhes que envolvem os preparativos e realização da cerimônia.