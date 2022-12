Procon-SP notifica empresa por falhas na maior roda-gigante da América Latina, na zona Oeste de SP

A chamada Roda Rico, roda-gigante com 91 metros de altura e considerada a maior da América Latina, foi inaugurada no último sábado (9), no Parque Cândido Portinari, zona Oeste de São Paulo, mas apresentou falhas que causaram transtornos aos visitantes. Após o ocorrido, o Procon-SP notificou a empresa Interparques Holding S.A., responsável por administrar a atração.

A empresa deverá apresentar ao órgão fiscalizador as ocorrências e as providências tomadas para sanar os problemas, bem como esclarecimentos sobre a falha de funcionamento da atração, comprovação do período de duração da mesma e medidas adotadas pela empresa no atendimento dos usuários.

O Procon-SP também solicitou que a companhia apresente documentos como Alvará de Autorização de Funcionamento e AVCB (Corpo de Bombeiros) válidos em dezembro de 2022, entre outros documentos que comprovem vistorias e inspeções assinados por profissionais habilitados, número de atrações oferecidas, capacidade máxima de ocupantes, além de número de instrutores responsáveis e normas de uso.

“Questões como tabela de preços vigente em dezembro de 2022, bem como forma e locais em que tais informações são apresentadas ao público consumidor; quais as formas de pagamento oferecidas ao público consumidor e o número de caixas/terminais disponibilizados também deverão ser informadas”, diz o órgão fiscalizador.

A Interparques Holding S.A. tem até quarta-feira (14) para responder aos questionamentos do Procon-SP.