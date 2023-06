Proerd forma 2.800 estudantes de Osasco na sexta-feira (23)

A Secretaria de Educação de Osasco em parceria com a Polícia Militar do Estado de São Paulo realiza na sexta-feira (23) a formatura de 2.800 alunos da rede municipal de ensino que participaram do Proerd (Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência). A cerimônia será realizada no 4° Batalhão de Infantaria Mecanizado do Exército Brasileiro, na Avenida dos Autonomistas.

O PROERD consiste em uma ação conjunta, com duração de dez semanas, entre a Polícia Militar, escolas e familiares, no qual os alunos participantes recebem orientações sobre os problemas causados pelo uso de drogas, incluindo os vícios alcoólicos e de tabagismo.

O secretário de Educação, Cláudio Piteri, salientou a importância do programa para a cidade. “O programa atinge não só os alunos, mas também as famílias nas ações de combate às drogas. O nosso objetivo com o PROERD é a multiplicação das informações, pois os estudantes participantes dessas formações serão multiplicadores de tudo que aprenderam”, completou.

Ao final da cerimônia de formatura, os instrutores do programa realizarão a entrega dos certificados, além de homenagearem os pais, com apresentação musical dos estudantes. No encerramento, os estudantes receberão uma premiação referente as melhores redações, que foram elaboradas durante o curso.

O evento contará com a presença das autoridades da cidade de Osasco, da Polícia Militar e do Exército Brasileiro, além da presença dos profissionais da educação e comunidade escolar.