Proerd forma mais de 1,6 mil alunos nas escolas municipais de Osasco

Mais de 1,6 mil estudantes de 13 escolas da rede municipal de ensino de Osasco participaram da formatura do Programa Educacional de Resistência às Drogas (Proerd) na terça-feira (25).

O prefeito Rogério Lins (Podemos) prestigiou a cerimônia realizada na Arena Vip. “Gostaria de agradecer a Polícia Militar do Estado de São Paulo por, junto com a Secretaria da Educação, nos proporcionar um programa tão importante. Para as crianças, nunca escolham um dos caminhos errados e nem os mais curtos e principalmente nunca desistam dos seus sonhos”, destacou.

Acompanharam Rogério Lins, a vice-prefeita Ana Maria Rossi, o secretário de Educação Cláudio Piteri, o tenente-coronel Joaquim Keida, comandante do 14º BPM, coronel PM Renato Lopes, comandante da CPA/M-8, e outras autoridades.

Os 1,6 mil formandos do Proerd são alunos das escolas Luciano Felício Biondo, Etiene Sales Campelo, João Guimarães Rosa, Monsenhor Elídio Mantovani, José Veríssimo de Matos, Oswaldo Quirino Simões, Manoel Ayres, Professor Olavo Antônio Barbosa Spinola, Escola Luiz Bortolosso, Marina Saddi Haidar, Escola Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda, Escola Oscar Pennacino e Escola Benedito Alves Turíbio.

A formatura contou com a apresentação da Banda Regimental de Música do CPA/M-8, sob a regência do 1º sargento Belline Carneiro e dos PMs da Alegria do 36º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano.