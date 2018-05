Professor de Barueri e namorada são presos acusados de abuso sexual de crianças

A polícia prendeu nesta quarta-feira, 2, acusados de pedofilia, Edmilson Farias, que é professor no Instituto Técnico de Barueri (ITB), e a namorada dele, Miriam Ferreira Assunção.

Eles são suspeitos de abusarem sexualmente de três meninas de 8 a 10 anos, das quais duas sobrinhas, uma dele e uma de Miriam, e a filha de uma amiga de Edmilson, de acordo com a delegada Kelly Andrade.

As investigações começaram há cerca de um mês, após a polícia receber uma denúncia anônima, acompanhada de um pen drive com imagens íntimas do casal com crianças.

Segundo as investigações, com uma relação próxima aos pais, Edmilson e Miriam atraiam as crianças para a casa deles com convites para passeios. Lá, há a suspeita de eles serviam leite com sonífero para as meninas e abusavam delas enquanto dormiam.

“Uma dessas vítimas relatou que tinha lembrança que quando dormia na casa dos tios (Edmilson e Miriam), acordava vendo que estava sem calcinha… Mas ao relatar aos pais, eles não deram muita importância”, relatou a delegada.

Em depoimento, casal teria confessado que praticava os abusos há pelo menos dois anos.

No apartamento de Edmilson, no Parque Viana, em Barueri, foram apreendidos celulares, cartões de memória e um remédio supostamente usado para dopar as meninas.

Nenhuma das vítimas que teriam sido confirmadas até o momento era aluna dele, professor de física no ITB do Jardim Paulista. O ITB abriu processo administrativo para investigar o caso e afastou Edmilson do cargo.

Com informações do “Cidade Alerta”