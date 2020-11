Professor é rendido por assaltantes durante aula online em sua casa

Um professor de 51 anos teve a casa invadida e foi rendido por seis assaltantes enquanto dava uma aula online. Cerca de 20 alunos acabaram assistindo o crime pela internet. A ocorrência foi na zona Norte da capital paulista, por volta das 19h20 desta quarta-feira (4).

Um representante da faculdade para a qual ele leciona também acompanhava a aula e acionou a polícia, que deteve cinco criminosos, dos quais dois maiores e três adolescentes.

Professor é assaltado em aula online e alunos assistem ao roubo ao vivo em SPhttps://t.co/69dFV4tIe8 pic.twitter.com/emlZJ1NEZN — O Tempo (@otempo) November 5, 2020

O professor fazia uma explicação aos alunos quando foi interrompido bruscamente por criminosos. Um deles tapa a boca do educador e lhe dá uma gravata no pescoço.

Os criminosos perguntavam onde estava o dinheiro e diziam saber que havia dinheiro e objetos de valor na casa. No térreo do imóvel, um sobrado, a filha do professor, de 23 anos, grávida de oito meses, também estava rendida pelos bandidos. Os bandidos pularam o porta e arrombaram a porta da sala para entrar no imóvel.

Pai e filha foram mantidos amarrados na cozinha da casa, sofrendo diversas ameaças. A ação durou aproximadamente 20 minutos, até a chegada da Polícia Militar.

Os policiais prenderam os criminosos e recuperaram dois celulares, dois relógios, um cinto, óculos escuros e cerca de R$ 300. Os objetos estão avaliados em quase R$ 8 mil, conforme registrado em boletim de ocorrência no 13º DP (Casa Verde).