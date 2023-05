Professora de Osasco conquista Prêmio Nacional de Educação

A professora Elaine Romanha, do CEU José Saramago, escola da rede municipal de ensino de Osasco, foi a vencedora da primeira edição do “Prêmio Educador Transformador”. A docente venceu na categoria Educação de Jovens e Adultos (EJA), com o trabalho pedagógico “São Tantas Emoções”, desenvolvido com alunos.

publicidade

O prêmio é promovido em conjunto pelo Sebrae, Instituto Significare e Bett Brasil, com o objetivo de reconhecer projetos de educação transformadora em todos os níveis de ensino. A cerimônia de premiação foi realizada na quarta-feira (10), durante a Bett Brasil 2023, maior evento de Educação e Tecnologia da América Latina, no Auditório 1 do Transamérica Expo Center, em São Paulo.

O secretário de Educação de Osasco, Cláudio Piteri, destacou a importância do trabalho pedagógico desenvolvido nas escolas municipais. “Nossos 71 mil alunos estão bem representados com a equipe de profissionais que atuam em nossas unidades escolares. A professora Elaine Romanha está de parabéns. Fez um trabalho valoroso, em sintonia com o trabalho de alfabetização desenvolvido por todos os docentes em sala de aula. Parabenizamos todos os professores que trabalham em nossa cidade”, afirmou.

publicidade

O evento contou com 70 educadores finalistas de 23 estados brasileiros, e que concorreram em sete categorias: Educação Infantil, Ensino Fundamental – Anos Iniciais, Ensino Fundamental – Anos Finais, Ensino Médio, Educação Profissional, Ensino Superior e Educação de Jovens e Adultos. O concurso recebeu um total de 2.897 projetos de professores de todo o Brasil.

“São Tantas Emoções”

Elaine Romanha, explicou que seu projeto foi pautado na neurociência: “Por meio das emoções positivas, quando nomeadas, estas são aliadas ao processo de aprendizagem de forma satisfatória. Assim, o projeto ‘São Tantas Emoções’ buscou potencializar a autoestima, valorizando as diversas formas de aprender dos educandos da EJA”, destacou.

publicidade

Segundo a docente de Osasco, o trabalho “proporcionou o processo de aprendizagem, valorizando as emoções e todo o repertório trazido pelos estudantes durante as aulas, resultando ainda, na alfabetização desses alunos, bem como na motivação de outros familiares a regressarem ao espaço escolar, onde realizaram um sonho de infância, que por conta dos trajetos de vida não foi concluído na idade certa”, completou.

Os primeiros colocados em cada categoria foram contemplados com troféu, certificado, ‘Missão Técnica Nacional’ e uma bolsa integral no curso MBA em Educação Empreendedora (360 horas). Além disso, serão disponibilizadas mais cinco bolsas integrais para as instituições de cada um dos vencedores.