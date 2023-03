Professores de Cotia passam a receber o piso nacional da categoria

A Câmara de Cotia aprovou quatro projetos, de autoria do Executivo municipal, que impactam salários e carreiras dos professores da cidade.

publicidade

Um dos projetos garante equiparação dos vencimentos do magistério de Cotia ao piso salarial nacional. Com a equiparação, a categoria terá o piso passando de R$ 3.845,63 para R$ 4.420,55.

Além disso, foi aprovado também que o Adicional de Local de Exercício fosse estendido aos auxiliares de classe e professores contratados. O benefício já é pago ao quadro do magistério.

publicidade

Outro projeto aprovado diz respeito aos critérios de progressão no Plano de Carreira e Remuneração do Quadro do Magistério.

Por fim, o quarto projeto renova a concessão anual da Gratificação por Exercício em Posto de Trabalho de Difícil Provimento aos professores contratados em caráter temporário nos termos da Lei 301/1989.

publicidade

“Desde a gestão passada, iniciamos um grande trabalho de valorização e reconhecimento dos profissionais da educação. Assumimos a Prefeitura em 2017 com milhões de reais em benefícios dos educadores atrasados. Foi feita uma grande organização das contas e conseguimos liquidar mais de R$ 50 milhões em benefícios nos últimos anos”, lembrou o prefeito Rogério Franco.

“Com as novas modificações nas leis vigentes, ratificamos o nosso compromisso de melhorar a educação e as condições de trabalho dos nossos servidores”, completou.