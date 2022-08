Professores de Educação Física de Cotia vão receber treinamento com Comitê Paralímpico Brasileiro

Professores de Educação Física de Cotia vão receber treinamento com Comitê Paralímpico...

O Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) vai capacitar profissionais de educação física da rede municipal de Cotia. A parceria foi assinada hoje (4).

O objetivo é promover e garantir a inclusão dos alunos com deficiência em atividades esportivas.

As aulas, que integram o curso ‘Movimento Paralímpico: Fundamentos Básicos do Esporte’, serão à distância, com duração de 46 horas, divididas em 6 módulos que deverão ser cumpridos em até 60 dias.

Não há limite de participantes e a Secretaria de Direitos Humanos, Cidadania e da Mulher de Cotia, juntamente com outras Secretarias, coordenará a participação dos colaboradores de educação física no projeto.