Professores e policiais de São Paulo serão vacinados contra a covid-19 em abril

O governo do Estado de São Paulo anunciou, nesta quarta-feira (24), que professores, profissionais da Educação, policiais e agentes de segurança serão vacinados contra a covid-19 a partir de abril.

No dia 5 de abril, será iniciada a campanha de vacinação para os 180 mil profissionais que atuam na Segurança Pública no estado, entre policiais militares, bombeiros, policiais civis, policiais da Polícia Científica, agentes de segurança, agente de escolta e guardas civis municipais.

Já os professores e funcionários das escolas de educação básica das redes municipal, estadual e privada receberão a vacina a partir do dia 12 de abril. De acordo com o governador João Doria (PSDB), serão imunizados os 350 mil profissionais da educação, entre professores, diretores de escola, inspetores e demais funcionários que atuam desde as creches ao ensino médio.

Doria afirmou que o público-alvo receberá as doses da Coronavac, do Instituto Butantan, e voltou a fazer críticas ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido). “Que o governo federal pare de prometer e faça chegar vacinas. Expectativa de vacina não vai no braço dos brasileiros, o que vai no braço dos brasileiros é a vacina. Então, que o Ministério da Saúde providencie as outras vacinas”, declarou o governador.

Até o momento, o estado de São Paulo tem 5 milhões de pessoas vacinadas. O governo estadual afirmou ainda que idosos com 69 anos completos ou mais já poderão receber o imunizante a partir de sexta-feira (26).

