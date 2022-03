Profissão Repórter destaca programa Guardiã Maria da Penha de Barueri

O “Profissão Repórter”, da TV Globo, capitaneado por Caco Barcelos, destacou em sua edição especial do Dia Internacional da Mulher o Programa Guardiã Maria da Penha, desenvolvido pela Secretaria de Segurança Urbana e Defesa Social de Barueri.

Os jornalistas Gabi Vilaça e Guilherme Belarmino mostraram como é realizado o trabalho na cidade acompanhando o dia-a-dia das guardas municipais do programa Luciana Gomes e Ana Paula Sousa, que realizam as visitas às mulheres que estão sob medida protetiva concedida pelo Poder Judiciário. Ao todo, 20 guardas municipais de Barueri, além de quatro viaturas e uma Base exclusiva, estão à disposição do Guardiã Maria da Penha, que acompanham 21 mulheres na cidade.

Ao programa, as mulheres relataram que se sentem seguras e acolhidas por esse trabalho realizado na cidade.

A reportagem pode ser vista aqui.