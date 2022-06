Profissionais da beleza afro em Osasco recebem incentivos de programa estadual

Profissionais de Osasco que atuam no segmento de Beleza Afro serão beneficiados com o programa de Fomento de Arranjos Produtivos Locais Paulista (APL), por meio da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico. Na quarta-feira (8), durante uma cerimônia realizada na cidade, a secretária executiva de Desenvolvimento Econômico, Marina Bragante, entregou o certificado de parceria.

Na ocasião, Bragante explicou detalhes da iniciativa. “O programa é um trabalho coletivo, que busca o cooperativismo e o empreendedorismo, neste caso, a cadeia produtiva da Beleza Afro, que deverá unir os cabeleireiros e outros profissionais na participação de cursos técnicos e de gestão com incentivo do governo e parcerias com empresas do setor”, afirmou Marina.

Além dos idealizadores do projeto, Edson Beauty e Litiane Barros, que atuam em Osasco há mais de 10 anos, e outros trabalhadores da área, participaram do encontro o secretário executivo do Centro Estadual de Equidade Racial, Ivan Lima; o secretário-adjunto de Cultura de Osasco, Paulinho Samba de Rua; o presidente do Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra, Gil Marcos Clarindo dos Santos; e a enfermeira Monica Calazans, que ficou conhecida ao ser a primeira brasileira vacinada contra a covid-19.

“Essa articulação é um dos objetivos do nosso trabalho e em breve também vamos inaugurar aqui em Osasco uma Casa Afro Brasil, em parceria com a Prefeitura, que vai oferecer espaços de multiuso para realização de cursos, geração de emprego e renda”, disse Ivan.

Edson Beauty contou que para se enquadrar nas regras do APL e conseguir a aprovação, foi necessário cumprir exigências, como objetivo do projeto, tipo de público atendido e comprovar atuação na área. “Nossa proposta é ter núcleos em Osasco, na Grande São Paulo e estado, para qualificar os profissionais que já trabalham na área e transformar em profissão e emprego seguro para quem pretende atuar na área”, declarou.

Os interessados em participar do programa pode entrar em contato para mais informações por meio do telefone (11) 94929-9291.