Profissionais da Saúde de Osasco recebem capacitação sobre apoio à amamentação

A Secretaria de Saúde da Prefeitura de Osasco realiza durante este mês de agosto diversas atividades em comemoração à Semana Municipal de Aleitamento Materno, que integra o calendário oficial do município (Lei nº 3448). Já são 23 anos de ações em prol desse importante tema.

publicidade

Este ano, o tema é “Fortalecer a Amamentação: Educando e Apoiando”. O foco é informar, educar e capacitar governos, sistemas de saúde, locais de trabalho e comunidades para fortalecer a capacidade de fornecer e sustentar ambientes favoráveis à amamentação para as famílias no mundo pós-pandemia.

“A amamentação desempenha um papel importante na gestão do duplo fardo da desnutrição, além de proporcionar segurança alimentar e reduzir as desigualdades, promover a saúde e prevenir doenças”, explicou a diretora de Atenção Básica, Érica Lima da Silva.

publicidade

Desde esta quinta-feira (4), o Departamento de Atenção Primaria em Saúde, assim como as áreas técnicas de Saúde da Criança e Adolescente, de Enfermagem e de Nutrição, em parceria com a Coordenação de Neonatologia do Hospital e Maternidade Amador Aguiar, está realizando capacitação dos diversos profissionais das Unidades Básicas de Saúde sobre promoção, apoio e proteção à amamentação.

No dia 4 foi realizada a capacitação dos Agentes Comunitários de Saúde, no Centro de Formação de Professores de Osasco. No dia 9, será a vez dos médicos pediatras e enfermeiros da rede, e os técnicos e auxiliares de enfermagem farão a capacitação nas datas de 12, 19 e 26 de agosto.