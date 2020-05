Profissionais da saúde prestam homenagens ao motorista do SAMU de Osasco que morreu por covid-19

Nesta quarta-feira (6), profissionais da saúde prestaram homenagens ao motorista do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) de Osasco, Júlio César Oliveira, que morreu com suspeita do novo coronavírus (covid-19) na terça-feira.

Ao menos dez ambulâncias seguiram em cortejo fúnebre, que percorreu a região central de Osasco, em direção ao cemitério do Jardim Santo Antônio, onde Júlio foi sepultado.

Amigos do motorista também usaram as redes sociais para se despedir. “Mais um colega do nosso plantão. Colega da equipe da base do SAMU que fica no PS Pestana, nosso local de trabalho. Para quem não estava acreditando, o covid-19 está à tona”, escreveu uma enfermeira.

“Vou sentir muita falta. Que descanse em paz, pois era uma pessoa maravilhosa, sempre sorrindo e não tinha tempo ruim para esse guerreiro”, disse uma amiga de Júlio. “Grande profissional e amigo, alegrava todo o pátio”, escreveu um homem.

“Estou arrasado… Dias atrás [perdemos o] Dr. Dennis e agora o Júlio”, escreveu outro amigo de Júlio. “Chega a doer essas notícias, mais um amigo de trabalho”, lamentou uma mulher.