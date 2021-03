Profissionais da saúde serão vacinados contra a covid-19 dias 25, 26 e 29 em Osasco

A Secretaria de Saúde da Prefeitura de Osasco realizará a vacinação dos profissionais de saúde nos dias 25, 26 e 29 de março, das 10h às 15h, nas Unidades Básicas de Saúde e nos dois Centros de Atenção ao Idoso, em Presidente Altino e no Km 18.

Para receber a vacina, o profissional de saúde deverá fazer o agendamento na Central 156 (ou 3651-7080) e, no dia da imunização, apresentar RG, cartão do SUS, Carteira do Conselho de Classe (ou ultimo holerite ou Carteira de Trabalho comprovando que trabalha em estabelecimento de saúde). As declarações de trabalho só serão aceitas se estiverem com assinaturas registradas em cartório, com reconhecimento de firma.

Serão atendidos nessa etapa da vacinação, as seguintes categorias profissionais: Assistentes Sociais, Biólogos, Biomédicos, Profissionais de Educação Física, Enfermeiros, Farmacêuticos, Fisioterapeutas, Fonoaudiólogos, Médicos, Médicos Veterinários, Nutricionistas, Odontólogos, Psicólogos e Terapeutas Ocupacionais.

Os estagiários da área de saúde não serão agendados. Estes devem solicitar vacinação nos campos de estágio.

SERVIÇO

Vacinação dos profissionais de saúde em Osasco

Dias: 25, 26 e 29/3 // Das 10h às 15h // 34 UBSs e 2 Centros de Atenção ao Idoso

Profissionais atendidos: Assistentes sociais / Biólogos / Profissionais de Educação Física / Enfermeiros / Farmacêuticos / Fisioterapeutas / Fonoaudiólogos / Médicos / Médicos veterinários / Nutricionistas / Odontólogos / Psicólogos / Terapeutas Ocupacionais.