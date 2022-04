Programa Auxílio Desemprego abre 196 vagas em Carapicuíba com bolsa de R$ 724

A Prefeitura de Carapicuíba abre, no dia 27 de abril, as inscrições para o Programa Emergencial de Auxílio Desemprego, que oferece bolsa mensal de R$ 724. São oferecidas 196 vagas.

Do total de vagas, 186 são para ampla concorrência, homens e mulheres, seis para pessoas com deficiência e quatro para egressos do sistema penitenciário.

Quem for selecionado vai participar de atividades de capacitação ocupacional e de cidadania, desenvolvendo suas atividades práticas junto aos órgãos da administração durante 180 dias (podendo ser prorrogado por mais seis meses). Além da remuneração, os bolsistas receberão vale sacolão e vale-transporte.

Os interessados devem ter idade entre 18 e 59 anos, brasileiro, estar quite com serviço militar e obrigações eleitorais, não ter rendimentos próprios e morar em Carapicuíba no mínimo há dois anos. Também é necessário ter o CPF regularizado e comprovar que está desempregado há pelo menos um ano, desde que não seja beneficiário do seguro desemprego ou qualquer programa assistencial equivalente.

Como se inscrever no Programa Auxílio Desemprego da Prefeitura de Carapicuíba:

As inscrições vão de 27 de abril até o dia 3 de maio e podem ser realizadas na quadra da escola do Tancredão (Avenida Inocêncio Seráfico, 2.005), de segunda a sexta, das 10h às 15h. No momento da inscrição, o candidato deve estar com todos os documentos elencados no edital disponível no site da Prefeitura.

A Prefeitura disponibilizará os nomes dos classificados e selecionados no Diário Oficial do Município.