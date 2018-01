Programa Biodiesel coleta 450 mil litros de óleo de cozinha em Osasco

O Programa Biodiesel, mantido pela Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, tem por objetivo contribuir com a despoluição, manutenção dos recursos naturais e melhorar a qualidade do ar, através da diminuição da emissão de poluentes atmosféricos oriundos do uso do diesel.

Atualmente, além de palestras de conscientização, existem 839 pontos de coletas de óleo de cozinha usado espalhados pelo município. Todos os parques municipais são pontos de coleta permanentes.

Até o mês de novembro de 2017, a Secretaria de Meio Ambiente registrou a coleta de 454 mil litros de óleo de cozinha usado. O montante equivale aos 10 anos de existência do programa, criado em 2008.

Para fazer o descarte regular das sobras de óleo, basta armazená-lo em garrafas PET e entregá-lo em um dos postos de coleta mais próximo da sua residência.

A coleta regular do óleo ajuda na luta contra a degradação ambiental, poluição de recursos hídricos, solo e ar, pois o óleo de cozinha coletado é transformado em Biodiesel, um combustível mais limpo e com menor emissão de poluentes, contribuindo para a saúde ambiental do município e do país.

Voluntários, estudantes, empresas e sociedade em geral, que queiram conhecer mais sobre o projeto e participar do Programa Biodiesel, basta entrar em contato com a Secretaria do Meio Ambiente, através do telefone: (11) 3652-9041 ou pelo e-mail: [email protected].