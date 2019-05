Programa Bolsa Trabalho vai pagar até um salário mínimo a jovens de Osasco

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, publicou decreto que regulamenta o Programa Bolsa Trabalho (PBT, lei 4.540/2012), voltado a jovens de famílias de baixa renda do município. Serão oferecidas bolsas entre meio e um salário-mínimo e vale-transporte para jovens realizarem funções em órgãos da administração pública ou entidades conveniadas com a Prefeitura.

O programa “visa estimular a inserção socioeconômica de jovens e despertar as suas vocações ocupacionais por meio da habilitação profissional, além de estimular a permanência ou regresso na vida escolar e proporcionar formação”, diz o decreto.

A carga horária a ser cumprida pelos jovens beneficiários do programa será entre 16 e 80 horas mensais.

Ainda não foram divulgados prazos para a abertura de novas vagas no programa. O decreto do prefeito, publicado na edição desta quarta-feira (22), na Imprensa Oficial do Município de Osasco (Iomo), estabelece que: “Para a habilitação ao Programa Bolsa Trabalho – PBT será realizado pela Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão – SDTI, um Chamamento Público aos jovens interessados, com prévia e ampla divulgação”.

