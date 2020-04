Programa “Cotia Solidária” destina cesta básica às famílias carentes do município

A Prefeitura de Cotia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social e do Fundo Social, começou a cadastrar as famílias em situação de vulnerabilidade no “Cotia Solidária”. O programa vai entregar cestas básicas para essas famílias durante o período de isolamento social contra o novo coronavírus (covid-19).

As cestas básicas são destinadas às famílias que estão em situação de vulnerabilidade social, mas que não têm filhos nas escolas e não estão sendo alcançadas por programas sociais como o Bolsa Família e o kit merenda. “Temos que, de alguma forma, atingir essas famílias”, explicou Rogério em transmissão ao vivo no dia 12 de abril.

Para se cadastrar, a família deve morar em Cotia, não ter filhos matriculados na rede municipal de ensino e a renda familiar por pessoa deve ser de até meio salário mínimo, o equivalente a R$ 522,50.

A família também não pode ser beneficiária do Programa Bolsa Família ou do Auxílio Emergencial, não participar do programa ‘Ação que Alimenta’ e não receber aposentadoria, pensão ou BPC (Benefício de Prestação Continuada).

O cadastro pode ser feito de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, por meio dos telefones (11) 4148-8995 e 4616-2974.

As cestas básicas foram doadas por empresas e pelo prefeito de Cotia, Rogério Franco e da primeira-dama, secretária de Desenvolvimento Social e presidente do Fundo Social de Cotia, Mara Franco, que destinaram os salários exclusivamente para a compra das cestas entregues por meio deste programa.

