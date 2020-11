Programa de Ensino Integral  chegará a 14 escolas estaduais de Osasco, Carapicuíba e região

A Região Metropolitana de São Paulo terá mais 40 escolas no Programa de Ensino Integral (PEI), das quais 14 ficam nas cidades de Osasco, Carapicuíba, Itapevi, Cotia e Jandira (confira a lista abaixo). O anúncio foi feito pelo governo do estado na quinta-feira (5). Em todo o estado, serão 400 novas unidades no PEI em funcionamento no próximo ano letivo de 2021.

publicidade

As novas escolas manifestaram interesse em aderir ao programa e obedecem aos critérios estabelecidos pela Secretaria da Educação, como ter mais de 12 salas de aula e atender a uma comunidade com maior vulnerabilidade socioeconômica.

Pelo novo programa, os estudantes passam a ter uma matriz curricular diferenciada que inclui projeto de vida, orientação de estudos e práticas experimentais. Há ainda clubes juvenis de acordo com temas de interesse como dança, xadrez e debates.

publicidade

Os alunos contam com o apoio do professor tutor para fortalecer sua excelência acadêmica e na orientação do projeto de vida. Também frequentarão disciplinas eletivas escolhidas de acordo com seus objetivos. A carga horária é de até nove horas e meia – na rede regular, a jornada é de cinco horas e quinze minutos.

Ideb maior e meta do PNE

Dados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 2019 divulgados recentemente apontaram que as escolas do PEI de ensino médio de São Paulo cresceram 1,2 ponto em relação ao último indicador, enquanto as escolas da rede regular subiram 0,6.

publicidade

As 33 escolas estaduais de São Paulo de ensino médio com melhores indicadores são todas integrantes do PEI. Nos anos finais do ensino fundamental, o cenário se repete: nove das dez primeiras escolas da rede estadual de São Paulo com melhores notas do Ideb são do PEI. Estudos ainda mostram que o ensino integral aumenta a empregabilidade e renda dos egressos.

O investimento na modalidade ainda é uma das metas dos Planos Nacional e Estadual de Educação, que determinam que 50% das escolas devem oferecer o ensino integral até 2024 e 2026, respectivamente.

254 mil novas vagas

Juntas, as 400 novas unidades do PEI pelo estado vão ofertar 254 mil novas vagas para alunos dos anos finais do ensino fundamental e ensino médio.

“São 400 novas escolas que vão começar a funcionar a partir de fevereiro de 2021 em tempo integral. Com este aumento de 300% no número de escolas, o ensino em tempo integral vai chegar a mais de 500 mil alunos. É o maior número de alunos em ensino integral em um estado no Brasil. E vamos seguir dentro do objetivo de ter mais escolas e mais alunos em tempo integral no estado de São Paulo”, disse o governador João Doria (PSDB).

Escolas estaduais da região no Programa de Ensino Integral a partir de 2021*:

OSASCO: “Professor João Baptista de Brito”, “Leonardo Vilas Boas”, “Antonio de Almeida Júnior”, “Professor Josué Benedicto Mendes” e “Educador Paulo Freire”

CARAPICUÍBA: “Jorge Julian”, “Jardim Marilu”, “Toufic Joulian”, “Doutor Benedito de Lima Tucunduva”, “Cícero Barcala Junior” e “Supervisor Paulo Idevar Ferrarezi”

COTIA: “Tenente Ernesto Caetano de Souza”

ITAPEVI: “Professora Mary Mallet Cyrino”

JANDIRA: “Dorvalino Abílio Teixeira”

* Fonte: Secretaria de Estado da Educação