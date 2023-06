Programa de aceleração para startups de Osasco encerra inscrições nesta sexta-feira (30)

A Prefeitura de Osasco, em parceira com o Sebrae for Startups, está com inscrições abertas para o Programa Start Osasco até sexta-feira (30).

O Programa foi idealizado pelo Sebrae for Startups e a Associação Brasileira de Startups – Abstartups, e conta com a parceria dos principais atores dos ecossistemas de Inovação do município. O objetivo é conectar, acelerar, apoiar e gerar oportunidade para que startups na cidade.

As startups inscritas passarão por um diagnóstico para entender seus desafios e direcionar para uma jornada especifica de aceleração que contará com conteúdo online, mentorias de mercado, meetups, entre outros.

As inscrições podem ser feitas pelo link https://bit.ly/Start_2023.