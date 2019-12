Programa de doação de cabelo é lançado pelo Fundo Social de Osasco

O Fundo Social de Solidariedade de Osasco lançou, nesta quinta-feira (5), o Programa Municipal de Doação de Cabelo para a confecção de perucas. A medida beneficiará principalmente mulheres e crianças que passam por algum tratamento de saúde.

“É motivo de muita alegria podermos criar um programa que promova o acolhimento. A doação é mais do que um gesto de solidariedade, é um gesto de amor para quem doa e para quem recebe”, disse o prefeito Rogério Lins.

Segundo a primeira-dama e presidente do Fundo Social, Aline Lins, a iniciativa já vinha sendo pensada antes mesmo de ela ter tido parte dos cabelos atingidos pelas chamas durante o acendimento de uma fogueira no Arraiá do Servidor, em julho deste ano. Ela e Rogério Lins tiveram parte dos braços, rosto e couro cabeludo queimados. “Após o acidente, reforçamos nossa intenção de colocar esse programa em prática”, disse a primeira-dama.

Duas meninas, Bia e Júlia, também doaram cabelo para o programa. “Esse belo gesto delas é uma oportunidade que nós, adultos, temos de discutir com as crianças e adolescentes a importância da solidariedade”, avalia Rogério Lins.

Os cabelos serão doados a instituições de assistência social não apenas de Osasco. As doações podem ser encaminhadas para o Espaço Mãos do Futuro (Rua Deputado Emílio Carlos, s/nº, Vila Campesina), que oferece gratuitamente cursos de assistente de cabeleireiro e maquiagem, barbearia, design de sobrancelha, manicure e pedicure, panificação e confeitaria.

MAIS INFORMAÇÕES SOBRE A CAMPANHA E COMO COLABORAR PELO TELEFONE (11) 3652-9400.