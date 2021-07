Programa de estágio da Elo tem 40 vagas abertas em Barueri

A Elo está com inscrições abertas para o seu Programa de Estágio 2021, com 40 vagas em seu escritório, em Barueri. As oportunidades são para atuar nas áreas de Tecnologia, Desenvolvimento de Negócios, Planejamento Estratégico, Novos Negócios, Finanças e Estratégia, Risco e Compliance, Marketing e Produtos, Jurídico e Operações.

Para concorrer às vagas, é necessário estar cursando graduação em áreas relacionadas a Tecnologia, Engenharias, Administração, Economia, Direito, Marketing, Contabilidade, entre outros cursos ligados às áreas de negócios.; formação prevista a partir do 2° semestre de 2023 e ter disponibilidade para estagiar presencialmente em Barueri, após a pandemia. Não é necessário ter inglês.

Além de bolsa-auxílio compatível com o mercado, a Elo oferece assistência médica e odontológica, seguro de vida, previdência privada, cartão refeição/alimentação de R$ 1.450, benefício mobilidade (vale-transporte, estacionamento ou fretado), Alelo Cesta Natal, Alelo Cultura, Zenklub, clube de vantagens Bradesco e Gympass.

O programa tem duração de 24 meses. “Procuramos pessoas comunicativas que gostem, e se motivem, ao trabalhar em equipe. Para nós, é imprescindível que todas as pessoas, começando pelas estagiárias, tenham senso de donas, enxerguem o propósito de seu trabalho e trabalhem com clareza e objetividade, sempre focando no cliente”, destaca a empresa.

Processo seletivo e inscrições nas vagas de estágio na Elo, em Barueri:

O processo de seleção dos candidatos é composto por cinco etapas no formato online, sendo: inscrições e fit cultural, gameficação, live, dinâmica de grupo e entrevistas finais. O início do estágio está previsto para primeira semana de setembro.

Os interessados em se candidatar às vagas de estágio devem se inscrever no site da Share RH, onde também podem ser encontradas mais informações. As inscrições vão até o dia 1° de agosto.

