Programa de Osasco abre 100 vagas para jovens da periferia, com bolsa-auxílio de R$ 700

A Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda, oferece 100 vagas para munícipes que queiram participar do Programa Começar. Iniciativa é destinada aos jovens de 18 a 24 anos, negros ou pardos e que estejam desempregados.

O Programa é destinado a jovens que moram em Osasco há pelo menos 2 anos, que tenham de 18 a 24 anos, negros ou pardos, que estejam desempregados. Também é preciso pertencer às famílias de baixa renda (renda somada de todos os membros da família que recebem salários, dividida pelo número de pessoas da casa, não pode ser superior a meio salário mínimo).

Os beneficiários terão atividades nos dois períodos do dia: manhã e tarde. Em um dos períodos, participará de curso de capacitação, e no outro período prestará serviços nos órgãos ligados à administração pública, recebendo bolsa-auxílio no valor de R$ 700, vale-transporte, e 15% do valor da bolsa para alimentação.

Inscrições no Programa Começar, em Osasco:

As inscrições acontecem nos dias 16 e 17 de fevereiro, exclusivamente pelo link do Projeto Começar (https://forms.gle/ctGTV8qYHwLLt2p19)

Os 100 primeiros inscritos que estiverem nos critérios serão convocados a entregar os documentos comprobatórios do que foi declarado na inscrição, sendo eles: RG, CPF e carteira de trabalho de todos os que residem no mesmo imóvel com ele; certidão de nascimento dos menores ou não casados; certidão de casamento; comprovantes de residência datados de janeiro/2022 e janeiro/2020.

Caso haja constatação de que os documentos não estão de acordo com o que foi declarado, impossibilitando o candidato a ingressar no programa, haverá nova convocação, sendo chamado o próximo da lista de inscritos.