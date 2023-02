Programa do governo estadual capacita mulheres de Carapicuíba na área da construção civil

Uma parceria entre a Prefeitura de Carapicuíba, Governo do estado de São Paulo, CDHU e a empresa social Concreto Rosa oferece capacitação para mulheres que desejam atuar na área da construção civil. As atividades começaram na última quinta-feira (23) e beneficiam 15 mulheres cadastradas no Programa Viver Melhor.

Ao todo serão dez dias de aprendizado e experiência. Após a conclusão do curso, elas receberão um kit com ferramentas e uma ajuda de custo no valor de R$ 200. As formandas terão a possibilidade de serem contratadas pela empresa responsável pelas reformas das casas contempladas pelo Programa Viver Melhor.

A Prefeitura de Carapicuíba e a CDHU entregarão os diplomas de conclusão da capacitação no dia 8 de março, quando é celebrado o Dia Internacional da Mulher.

